Greenkeeper golfbaan Cromvoirt ziet komst KLM Open als 'logische beloning'

CROMVOIRT - De KLM Open komt naar de spiksplinternieuwe golfbaan Bernardus in Cromvoirt. Op het gras van greenkeeper Dirk van de Weert staan in 2020 internationale topspelers. "Dit is waarom je de golfbaan bouwt."

In juni is het nieuwe golfcomplex Bernardus geopend. Dirk van de Weert was er vanaf het begin bij. "We hebben deze baan helemaal opgebouwd", vertelt de gepassioneerde Van de Weert. "Het is een hele uitdaging om aan deze baan te werken. We gebruiken bij Bernardus overal roodzwenk. Dat is een speciale grassoort die je op andere golfbanen niet of nauwelijks tegenkomt."

Vanaf 2020 staan tijdens de KLM Open grote internationale golfers op het gras dat Van de Weert verzorgt. Hij doet dat dagelijks met een team van twaalf vaste greenkeepers. "Het moet kwalitatief perfect zijn, zodat er de beste golfers op kunnen spelen."

Trots op erkenning

'Trots' is het woord dat regelmatig van de tong rolt bij de greenkeeper. "Het wordt gewaardeerd wat er is neergelegd. Alle jongens steken er veel energie in."

Dat zijn werk wordt beloond met de toekenning van de KLM Open, een van de grootste Europese toernooien, vindt Van de Weert dan even fijn als logisch. "Het is een super luxe baan met de beste faciliteiten. Een van de mooiste van Europa. Dat ik hier mag werken, is een mooie erkenning voor mij als greenkeeper."