'Vestingwerk Bergen op Zoom moet de lucht in' , Bergenaren willen uitkijktoren in De Waterschans

BERGEN OP ZOOM - Een verborgen parel in Bergen op Zoom moet zichtbaar worden voor iedereen. In Scheldestad gaan er daarom steeds meer stemmen op om een toren te bouwen midden in de Waterschans. De voormalige zeventiende vesting is onlangs in oude luister hersteld maar het probleem is dat je unieke stervorm vanaf de grond niet kunt zien omdat de fortificatie verstopt zit achter aarden wallen.

Dat moet veranderen, vindt Toine van Steenpaal. Het raadslid van Lijst Linssen heeft daarom aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom gevraagd of er toren kan worden gebouwd . "Is dit alles?, vroeg mijn vrouw mij laatst toen we hier waren. Dat is precies het probleem. Je mist de beleving", aldus het raadslid.





Simpel

Van Steenpaal pleit voor een eenvoudige toren: "Geen stalen of betonnen monster maar een houten toren". Het raadslid krijgt inmiddels steun vanuit verschillende hoeken. Zoals van prominent Bergenaar Maarten Velthoen. "Ik vind het een fantastisch plan. De Waterschans is het eerste pareltje aan de snoer van de Zuiderwaterlinie en dan is het geweldig dat je dat ook kunt visualiseren. Je kunt natuurlijk van alles via Google opzoeken maar dingen met je eigen ogen zien, maakt echt een verschil", legt Velthoen uit.

Van Steenpaal vraagt zich wel af wie de toren moet betalen: "We gaan het college lief aankijken en mogelijk dat we steun krijgen van andere partijen die dit een sympathiek idee vinden. Bovendien zitten hier een aantal grote bedrijven in de buurt die zouden kunnen sponsoren. Maar die toren moet er komen".

