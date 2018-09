Eerst aanbellen dan pas friet eten, cafetaria gaan overvallers weren met magneetslot op de deur

Het reclamebord van Tammy's in Tilburg

TILBURG - Wie zomaar even een frietje wil eten, loopt in de regio Tilburg de kans dat hij er niet zomaar inkomt. Twaalf snackbars doen namelijk mee met een proef en installeren een zogenoemd magneetslot. Zo kunnen de mensen achter de toonbank zelf beslissen of ze iemand binnenlaten.

Het gaat om cafetaria in de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Een ervan is Tammy's in Tilburg. Eigenaar Tamara van Erven zei meteen ja! "Ik ben zelf niet zo bang en ik heb gelukkig nog nooit een overval meegemaakt maar ik doe het voor mijn personeel. Ik wil niet dat ze door zoiets een trauma oplopen.”

Cash

Het idee is afgekeken van juwelierszaken. Die gebruiken al langer een magneetslot waarmee een deur met een afstandsbediening is te openen of te sluiten.

De snackbars doen mee met de proef om overvallen tegen te gaan. Want juist friettenten zijn de laatste tijd vaak de klos omdat zij nog contant geld accepteren en dus een mogelijke buit in huis hebben. Bovendien zijn de snackbars vaak laat open.

De proef is een samenwerking tussen de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek en Oirschot, de politie en Koninklijke Horeca Nederland. Het plan wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie. De kosten bedragen zo’n 14.500 euro.

“Helaas zie je dat snackbars vaker het doelwit zijn van overvallers en dat willen we hiermee voorkomen," aldus Bernadette Naber van Koninklijke Horeca Nederland. "De komende dagen wordt het magneetslot bij de 12 deelnemende snackbars geïnstalleerd. Als dit goed werkt, gaan we proberen andere cafetaria te inspireren om dit voorbeeld te volgen. We zijn de branche van de gastvrijheid maar we moeten wel zorgen dat het veilig is.”

Veiligheid

Als de klanten niet gaan klagen, wil Tamara ook na de proef het magneetslot houden. Ze vindt de veiligheid namelijk belangrijk. Zo heeft ze ook al DNA-spray boven de deur hangen. Nu gaat ze ook nog een lamp bij de deur ophangen om met een camera te kunnen zien wie er voor de deur staat. “Het is inderdaad best heftig voor gewoon een frietje”, geeft ze toe. “Maar de veiligheid staat hier op nummer één.”