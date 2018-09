Dorp Hank is volledig in de ban van een mysterieus geluid

HANK - “Het is een geheim, heel het dorp heeft het erover. Het leeft enorm en het is een mysterie.” Het geheimzinnige geluid van Hank staat op de website van Archiefkring Hank en inmiddels maakt het hele dorp jacht op de herkomst van dat geluid.

Het klikklak geluid op de website is een opwarmertje voor de dorpsquiz die eind november in Hank wordt gespeeld. Dat iedereen nu al achter het 'Hanks geluid' aanzit, heeft Louis de Bot van de Archiefkring totaal niet zien aankomen.

“Waar ik ook kom, op straat, bij de bakker, het gaat overal maar over één ding en dat is dat geluid. Een echt Hanks geluid”, benadrukt De Bot. “Aan de dorpsquiz doen eind november honderden mensen mee, verdeeld over 23 teams. Het geluidsfragment was alleen maar bedoeld om de deelnemers een beetje op te warmen, maar het is volledig uit de hand gelopen op een leuke positieve manier.”

Bot is één van de drie mensen in het dorp die weet wat ‘Hanks geluid’ precies is. Voor veel dorpsgenoten de aanleiding om hem op een slinkse manier te benaderen om het antwoord te achterhalen. “Maar ik zeg niets, absoluut niet.”

Razend populair

Buurt, stads en dorps-quizzen zijn door heel Brabant heen mateloos populair. Passanten in Hank weten wel waar die populariteit vandaan komt. “Het is een leuke bezigheid en je komt zaken over je dorp te weten die je nog niet wist. Hartstikke leuk en het leeft enorm, op Facebook is iedereen ermee bezig.”

Eeuwige roem

De Hankquiz wordt op 24 november gespeeld in het dorpshuis van Hank. De honderden deelnemers moeten op die dag 350 vragen beantwoorden, waaronder ook de geluidsvraag. Voor het winnende team ligt eeuwige roem in het verschiet en een bedrag van vijftig euro.