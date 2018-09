Sluiting dreigt voor psychiatrische afdeling ziekenhuis omdat er te weinig personeel is

GELDROP - De psychiatrische afdeling van het St. Annaziekenhuis in Geldrop zal binnenkort de deuren moeten sluiten. Er is niet genoeg personeel om de afdeling draaiend te houden. Dit maakte de Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep dinsdagavond bekend. Binnen een maand wordt de knoop definitief doorgehakt.

De PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in Geldrop telde ooit 21 bedden. Dit zijn er nog maar 9 en die zijn momenteel allemaal bezet. Alle patiënten kunnen hun behandeling afmaken maar ondertussen zullen zowel de afdeling als de polikliniek worden ontmanteld.

Te weinig psychiaters

Woordvoerster Esther Thijssen: "Er werken op dit moment een fulltime en parttime psychiater bij ons. Dat is structureel één fulltime formatieplaats te weinig. Bovendien gaat de huidige fulltime psychiater eind van dit jaar met pensioen. We zijn al geruime tijd op zoek naar twee psychiaters. Maar het lukt niet om de vacatures in te vullen. Door de structurele ondercapaciteit, kunnen we geen continuïteit bieden. Vandaar dit voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur."

Dat er geen geschikte kandidaten te vinden zijn, is voor het ziekenhuis een raadsel. Thijssen: "Wij hebben zelf naar antwoorden gezocht maar ze niet gevonden. Er werken steeds meer psychiaters als zelfstandigen, misschien heeft het daar mee te maken. Een tekort aan personeel is in algemene zin wel een tendens in de zorg."

Doorverwijzen

Het St. Annaziekenhuis neemt geen nieuwe patiënten aan. Huisartsen wordt gevraagd patiënten naar andere instellingen te verwijzen. "Iedereen, de patiënten en ons personeel voorop, is op de hoogte van wat er speelt en staat te gebeuren", aldus de woordvoerder.

Volgens haar moeten de ondernemingsraad, cliëntenraad en de medische staf van de zorggroep nog adviseren over het voornemen van de Raad van Bestuur. Het definitieve besluit valt naar verwachting binnen nu en een maand.