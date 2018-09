Buurtbewoners plaatsen hijskranen als protest tegen bouw windmolens bij Mastbos

BREDA - Twee gigantische hijskranen staan met ballonnen opgesteld aan de rand van het Mastbos in het Bredase buurtschap Overa. De bewoners van het landelijke en groene stukje Breda, zien de bouw van windmolens in hun achtertuin niet zitten. Als symbolisch protest hebben ze daarom twee hijskranen neergezet.

"Het verstoord hier de rust en de natuur", zegt een vrouw uit het buurtschap. Volgens de buurtbewoners worden de windmolens veel hoger dan de exemplaren even verderop bij grensovergang Hazeldonk. Wie bedenkt zoiets op zo'n mooie plek, vragen de bewoners van Overa zich af.

Euromast

Ton van der Bijl is een van de mensen die fel gekant is tegen de windmolens: "Ik ben kunstenaar en ben hier voor mijn rust komen wonen. Die molens worden hoger dan de Euromast." Van der Bijl denkt dat ook de flora en fauna flink worden aangetast als de gigantische windmolens aan de rand van het Mastbos worden gebouwd.

De hoop van de mensen in de buurtschap is gevestigd op de provinciale politiek. Vrijdag valt in Den Bosch het besluit over de bouw van de windmolens. Bij de vergadering van Provinciale Staten zal ook Overa haar stem weer laten horen.