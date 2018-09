Waar is Mike? Hij vertrok uit Boxmeer en verdween: 'We missen je'

BOXMEER - Waar is Michael van de Ven gebleven? Dat vragen de politie en de familie van de 45-jarige man zich af. Hij vertrok maandag uit Boxmeer en zou naar Weert rijden maar daar kwam de Brabander nooit aan.

Vrienden van Michael van de Ven, die zichzelf al jaren Mike Wright noemt, reageren op Facebook over de plotselinge vermissing. Hij vertrok maandagmiddag rond een uur of vier vanaf zijn huis aan de Kloostertuin in Boxmeer.

Sinds dat moment is het onduidelijk wat er met hem is gebeurd. "Hopelijk horen we iets. Het is niet te bevatten. Zomaar ineens verdwenen. We missen je", schrijft een van de Facebook-vrienden van Mike.

Waar is Mike/Michael?

Toen hij van huis vertrok, droeg Mike een blauw T-shirt met een borstzakje, een donkere spijkerbroek en lichtgrijze sportschoenen. Hij heeft een baardje en een snor, die in elkaar overlopen.

In zijn nek heeft hij een tatoeage. Michael draagt in zijn rechteroor twee zilveren oorbellen. Zijn haren draagt hij in een staart. Mensen die meer weten over de mysterieuze vermissing, kunnen zich melden bij de politie. Mike is vertrokken in een zwarte Volvo 850.