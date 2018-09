Leny Poppe stopt als burgemeester van Zundert, trok landelijk de aandacht met aanpak Fort Oranje

ZUNDERT - Na ruim 30 jaar en een mooie carrière is het mooi geweest: Leny Poppe-de Looff, vooral bekend van Fort Oranje, stopt per 1 maart 2019 als burgemeester van Zundert.

Dinsdagavond heeft de burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert tijdens een besloten bijeenkomst met de gemeenteraad van Zundert bekendgemaakt per 1 maart 2019 te stoppen als burgemeester en niet meer in aanmerking te willen komen voor een derde termijn. Dit na 4 jaar raadslidmaatschap, 16 jaar wethouderschap in Vlissingen en twee keer 6 jaar burgemeesterschap in de gemeente Zundert. Veel mensen kennen Leny Poppe- de Looff van (de ontmanteling van) camping Fort Oranje.

Fort Oranje zwaar dossier

Een groot deel van het burgemeesterschap van Poppe-de Looff heeft in het teken gestaan van veiligheid. Zo richtte ze zich onder meer op de aanpak van de recreatieparken in haar gemeente. Poppe-de Looff: “Fort Oranje was en is een bestuurlijk zwaar dossier. Maar ik was zeer gemotiveerd door mijn overtuiging dat de overheid een taak heeft als de veiligheid en het welzijn van mensen in het geding is."

Verbinding met de inwoners

Burgemeester Poppe is altijd zeer betrokken geweest bij de inwoners. “Gemeente Zundert voelde voor mij al snel als thuis en dat is mede te danken aan de inwoners. De tomeloze energie van de inwoners is noemenswaardig en een voorbeeld voor andere gemeenten. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor de manier waarop mensen hier samen het verenigingsleven organiseren”.

Klaar voor de toekomst

“Toen ik in 2007 burgemeester werd, realiseerde ik me dat de uitdagingen groot waren. Zowel de bestuurlijke als ambtelijke organisatie moest zich door ontwikkelen in antwoord op de veranderende wereld. Dit vroeg om inzet van de gemeenteraadsleden en de ambtenaren. Nu kunnen we zeggen dat we daar goed in geslaagd zijn. De bestuurlijke- en ambtelijke organisatie hebben nauw samengewerkt aan hetzelfde doel. Hierbij past ook een woord van dank aan de vorige colleges, gemeenteraden en oud ambtenaren. Ook zij hebben bijgedragen aan het succes,” aldus Poppe-de Looff.