NAC-speler Fabian Sporkslede schuldbewust: 'Ik ben volledig verantwoordelijk voor deze nederlaag'

WAALWIJK - NAC-speler Fabian Sporkslede neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het verlies van zijn club in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen RKC. De ploeg van Mitchell van der Gaag verloor met 2-0 en de eerste goal was Sporkslede aan te rekenen. “We speelden een redelijk goede eerste helft en dan maak ik een fout, dat was de ommekeer.”

Sporkslede ging na 42 minuten in de fout bij een 0-0 tussenstand. Een doeltrap van RKC-doelman Vaessen werd doorgekopt door Mario Bilate. De bal kwam stuiterend rondom het zestienmetergebied van NAC en Sporkslede wilde de bal rustig terugspelen op doelman Van Leer. De rechtsback raakte het leer met de onderkant van de schoen en daardoor kon RKC-middenvelder met een sliding de bal net voorbij de NAC-doelman tikken.

Kapot

“Het lijkt me duidelijk dat ik daar kapot van ben”, zegt de hoofdpersoon na afloop van de verloren wedstrijd. “Ik voel me verantwoordelijk naar m’n medespelers, de club en iedereen die bij de club betrokken is. Je kunt zeggen dat je het als team doet, maar dit is gewoon mijn verantwoordelijkheid.”

De verdediger gaat hard zijn best doen om dit te verwerken en vindt daarbij steun bij zijn familie en God. “Ik geloof in God en ik denk dat dat me gaat helpen. Mijn vriendin en familie die steunen me altijd en dat zullen ze nu ook weer doen. Nu moet ik laten zien hoe sterk ik ben, en daar ben ik ook niet bang voor.”

Tekst gaat verder onder de video.

NAC-trainer Mitchell van der Gaag begreep de reacties van het publiek, die woedend waren na de nederlaag. “De mensen zijn niet tevreden, dat is duidelijk. Maar dat zijn wij natuurlijk ook niet. De supporters hebben recht op een mening, recht om hun onvrede te uiten.” De NAC-coach heeft er wel moeite mee als de onvrede geuit is op één of twee spelers, maar de supporters hadden vooral kritiek op technisch directeur Hans Smulders. “Dat heb ik niet gehoord. Ik kijk altijd naar mezelf. Ik ben de trainer en ik ben verantwoordelijk. Nu ben ik natuurlijk niet tevreden. We werken hard met de spelersgroep. Maar het is makkelijk om naar schuldigen te wijzen.”

Degradatie

Van der Gaag antwoordt op de vraag of zijn selectie wel genoeg kwaliteit heeft volmondig ‘ja’, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. “Op dit moment geven wij het signaal af van een degradatiekandidaat. Maar dat is op dit moment, ik hoop dat die nuance duidelijk is.”