Supporters wachten NAC-bus op bij het trainingscomplex in Zundert

ZUNDERT - Ruim 100 ontevreden NAC-supporters stonden de bus van de selectie op te wachten bij het trainingscomplex in Zundert. De fans zijn boos om de slechte resultaten die de Bredase club de afgelopen weken boekte en eisen een gesprek met de spelers en staf.









Afgelopen weekend verloor NAC al kansloos met 3-0 van VVV-Venlo en dinsdagavond stapelden de problemen van de club uit Breda nog meer op. In de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi verloor NAC in Waalwijk met 2-0 van RKC. Die nederlaag was de druppel voor een groep supporters en zij wachtten de bus op bij het trainingscomplex, waar het er overigens rustig aan toe ging. Een kleinere groep supporters is met de spelers en staf naar binnen gegaan, waar ze naar alle waarschijnlijkheid op dit moment mee in gesprek zijn.