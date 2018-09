Willem II-trainer Adrie Koster blijft vaag over keuze eerste doelman

VOLENDAM - Willem II zit bij de laatste 32 in het bekertoernooi, na een 2-1 zege in Volendam. Na afloop waren er dan ook tevreden gezichten te zien aan Tilburgse kant. Er werd eigenlijk alleen maar gesproken over de situatie tussen de palen. Want wie is nu de eerste man bij Willem II: Mattijs Branderhorst of Timon Wellenreuther?

Branderhorst kreeg, na langdurig blessureleed, speelminuten van trainer Adrie Koster tegen Volendam. De oefenmeester wilde de goalie een keer in het eerste in actie zien, nadat hij al speelminuten bij het tweede had gemaakt. Op de vraag of Branderhorst de eerste man bij Willem II blijft, gaf Koster niet echt een duidelijk antwoord.

De Zeeuwse trainer was positief over Brandenhorst, maar kon nog niet zeggen of de jonge doelman zondag ook onder de laat staat. "Wellenreuther is onze nummer één, geweest. Maar als er veranderingen zijn dan horen jullie dat vanzelf."

Geen duidelijkheid

Ook Brandenhorst zelf heeft nog geen idee of hij zondag tegen De Graafschap onder de lat staat. "Daar is nog niks over gezegd. Maar de trainer bepaalt dat gewoon." De goalie was vooral blij dat hij weer in een officiële wedstrijd onder de lat kon staan. "Het is wel erg wennen natuurlijk", zegt Brandenhorst die 199 dagen geleden zijn laatste wedstrijd keepte. "Ik heb nu denk ik weer wel laten zien wat ik kan. Al met al ben ik wel tevreden over mijn optreden."