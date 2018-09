Vrouw ernstig gewond na aanrijding, doorgereden auto opgespoord

De rollator (of wat ervan over is) van de ernstig gewonde vrouw. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG - In Tilburg is dinsdagavond in de omgeving van de Beneluxlaan een vrouw die daar met haar rollator liep, ernstig gewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto. De bestuurder van de auto is er vandoor gegaan zonder zich om de vrouw te bekommeren.





Het ongeluk gebeurde rond de klok van half elf. De politie heeft de auto, een Toyota Yaris, inmiddels opgespoord en de vermoedelijke bestuurder aangetroffen. De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie noemt haar toestand zorgwekkend.