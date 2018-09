Job (22) ontwaakte dankzij prikkeltherapie uit coma, 'iedereen verdient die kans'

Job in 2014 in het Libra Revalidatie centrum in Tilburg

TILBURG - Comapatiënten van 25 jaar en ouder komen vanaf 2019 in aanmerking voor de zogeheten 'prikkeltherapie' om ze te laten ontwaken. Nu is die alleen nog voor jonge patiënten zoals Job van Laarhoven (22) uit Valkenswaard. Hij is een ervaringsdeskundige. "Iedereen verdient de kans die ik heb gekregen."

De prikkeltherapie, ofwel Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) is onderdeel van een intensief revalidatieprogramma en moet ervoor zorgen dat patiënten die in coma lagen een betere kans op herstel hebben Tot nu toe vergoeden verzekeraars alleen de behandeling van patiënten tot 25 jaar. Ben je ouder, dan heb je pech. Vanaf 2019 komen ook oudere patiënten in aanmerking voor een vergoeding. .

Kinderrevalidatiearts Kim Santegoets van Libra Revalidatie in Tilburg: "In Nederland moet een behandeling aantoonbaar effectief zijn om de behandelingskosten vergoed te krijgen. Dit aantonen was, in tegenstelling tot bijvoorbeeld medicijnen, best een lastige. Dat heeft jaren geduurd maar het is eindelijk gelukt."

Eerste patiënt van 28

Tot voor kort moest Libra telkens nee verkopen. Sinds het nieuws over het opheffen van leeftijdsgrens, staat de telefoon roodgloeiend, vertelt Kim. "We krijgen acht extra bedden, de medewerkers staan klaar. We hopen eind van dit jaar alles op orde te hebben. Wat niet wegneemt dat er inmiddels al een patiënt van 28 is opgenomen die op de wachtlijst stond."

Diepe coma na motorongeluk

Job van Laarhoven is een ervaringsdeskundige. Hij heeft de behandeling in 2014 zelf ondergaan. Omdat hij toen in coma lag, zijn de herinneringen vaag. Op 17-jarige leeftijd kreeg hij een ongeval met zijn crossmotor en belandde in het ziekenhuis.

Omdat hij niet uit zijn coma ontwaakte, mocht hij in mei 2014 de prikkeltherapie bij Libra volgen. Die kans kreeg hij omdat hij jonger dan dan 25 was. Met resultaat. Hij werd wakker. Omroep Brabant zocht hem twee jaar later, in 2016, op.

Lees verder onder de video

We zijn inmiddels weer twee jaar verder. Ook nu ervaart Job nog de naweeën van zijn coma. "Het gaat naar omstandigheden goed, maar ik ben wel veel moe. Ook mijn denkvermogen en manier van praten is anders geworden. Mijn leven is echt helemaal veranderd en daar heb ik het best moeilijk mee gehad. En soms zit ik er nog wel mee."

'Iedereen verdient deze kans'

Toch gaat Job niet bij de pakken neerzitten. Met hulp van zijn ouders maakt hij er het beste van: "Ik werk inmiddels drie dagen in de week als chauffeur bij een bedrijf in Valkenswaard. Dat gaat heel goed. En ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld naar het motorcrossen gaan kijken. Ik zou misschien wel meer dagen willen werken maar dat gaat gewoon niet. Ik moet op tijd mijn rust nemen."

Over het bericht dat vanaf 1 januari 2019 ook oudere comapatiënten de prikkeltherapie kunnen volgen in Tilburg is hij kort maar krachtig: "Dat vind ik volkomen terecht. Waarom zou je een verschil maken tussen mensen op basis van leeftijd? We willen toch ook dat jongens en meisjes hetzelfde worden behandeld? Iedereen verdient de kans die ik heb gekregen."