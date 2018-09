Meerdere branden gesticht in Asten, politie zoekt kalende man van middelbare leeftijd

ASTEN - Er zijn dinsdagnacht meerdere branden gesticht in Asten. De politie heeft een Burgernetmelding verspreid met daarin het signalement van de mogelijke dader van de brandstichtingen. Om hoeveel branden het precies gaat is onduidelijk. Onder meer in de Laurierstraat en omgeving werden auto's in brand gestoken.





Bij de brandweer kwam om vijf uur woensdagochtend de melding binnen van een brand bij bouwmarkt Formido aan de Prins Bernhardstraat in Asten. Een uur daarvoor was het raak aan de Lotusstraat. Daar gaat het volgens de melding van de brandweer om een brand in een keet of schuurtje.

De politie is in verband met de branden op zoek naar een man van middelbare leeftijd. Hij is kaal, heeft een bril op en draagt een vest met een wit vlak, grijze mouwen en een zwart embleem op de linkerborst.