Steekpartij bij zorgcentrum in Helmond, slachtoffer naar ziekenhuis

HELMOND - Bij een steekpartij bij zorgcentrum de Pannehoeve in Helmond is dinsdagnacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk of de steekpartij binnen of buiten het zorgcentrum heeft plaatsgevonden.

Hulpdiensten

De melding van de steekpartij aan de Jan van Goyenlaan kwam rond twee uur bij de politie binnen. Er kwamen diverse hulpdiensten naar Helmond. Een opgeroepen traumahelikopter, landde uiteindelijk niet.

Voor zover bekend is nog niemand aangehouden.