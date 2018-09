Bedrijven willen maximale verbreding van onveilige A67: 'De problemen worden onderschat'

EINDHOVEN - Bedrijven in het zuidoosten van de provincie zijn de perikelen op de A67 meer dan beu. Op de weg tussen Eindhoven en Venlo staan bijna dagelijks files en gebeuren er ongelukken. Na jaren van praten, vinden bedrijven dat nu écht actie moet worden ondernomen. Om hun woorden kracht bij te zetten, gaat werkgeversorganisatie VNO-NCW woensdag met provinciebestuurder Christophe van der Maat naar Den Haag. “We willen een robuuste oplossing.”

Op de A67 gebeuren regelmatig ongelukken, soms met fatale afloop. Onlangs werd duidelijk dat het stuk weg tussen Geldrop en Someren voor vrachtwagenchauffeurs zelfs het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland is. Meerdere verkeerswethouders trokken aan de bel over de weg. “Hoeveel doden moeten er op deze weg nog vallen voordat er echt iets gaat veranderen?”, vroeg wethouder Martens van Asten zich in mei nog af.

Maximale variant

“De A67 staat inmiddels op de agenda in Den Haag”, vertelt Jan van Mourik van de werkgeversorganisatie. “Er wordt nu gestudeerd op verschillende varianten van uitbreiding. Wij vinden dat moet worden gekozen voor de meest maximale variant. Dus verbreding van de hele A67 tussen Eindhoven en Venlo, naar twee keer drie rijbanen.”

“De eerste fase is dan verbreding tussen Eindhoven en Asten. En dat staat ter discussie bij de opties die nu op tafel liggen. Vandaar dat wij naar Den Haag gaan", legt Van Mourik uit.

“De A67 is een transportas: er rijdt heel veel vrachtverkeer tussen de havens en het achterland, plus het gewone verkeer uit de regio. En dat vraagt om een robuuste oplossing”, vindt de werkgeversorganisatie. Van Mourik stelt dat ‘lapwerk’, het verbreden van enkele delen van de weg, geen zin heeft.

“Het vreemde is dat deze weg laag op de prioriteitenlijst staat. We roepen al jaren dat er een verbreding moet komen. En nu staat de weg eindelijk op de lijst en dan wordt gekozen voor een minimale verbredingsvariant.”

'Het valt niet mee'

“Blijkbaar leeft in Den Haag het idee dat het wel meevalt. Maar wij in de regio zeggen: het valt niet mee. Kijk naar de vrachtwagens, kijk naar wat er gebeurt bij een ongeval. Dan heb je een verkeersinfarct. Wij vinden dat de problemen in de regio worden onderschat.”

“Wij hebben goede hoop dat Den Haag tot de goede inzichten komt. Er wordt erkend dat de weg moet worden verruimd. Er is meer geld vrijgemaakt voor infrastructuur in de Miljoenennota voor volgend jaar. Dus we hebben goede hoop dat men luistert naar onze goede argumenten. We hopen dat over een jaar of drie de schop de grond ingaat."