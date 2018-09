Deze toppers van OJC Rosmalen gaan het ADO Den Haag moeilijk maken in de KNVB-beker

ROSMALEN - OJC Rosmalen neemt het woensdagmiddag in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen ADO Den Haag. Een mooi affiche voor de derdedivisionist tegen de nummer negen van de eredivisie. Maar op welke OJC-spelers moeten we letten vanmiddag? We bellen met Peter Sluijters, stadionspeaker van OJC Rosmalen.

Guus Habraken (29) - rechtervleugelverdediger

“Ons Guusje. Hij speelde anderhalve week geleden zijn 250e wedstrijd voor OJC. Dat is uniek, maar hij is ook echt belangrijk voor ons. Die jongen sjouwt 90 minuten lang tot hij er bij neervalt. Guusje pakt wel eens wat gele kaarten, is vaak bij opstootjes betrokken, maar in zo’n wedstrijd tegen ADO Den Haag kan dat zomaar eens van pas komen. Al zal het bij ons niet aan de motivatie liggen.”

Sam van Doremalen (26) - centrale verdediger

“We zullen het tegen ADO toch moeten hebben van de verdedigers. Sam is daarom ook heel belangrijk voor ons. Het is een lange jongen die kopsterk is. Verder blijft hij heel rustig aan de bal en is hij opbouwend ook nog eens sterk.”

Steef Nieuwendaal (32) - middenvelder

“Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, is Steef toch wel mijn favoriete speler. Hij kwam van RKC en heeft jarenlang gespeeld in het profvoetbal. Hij is op het middenveld een geweldig aanspeelpunt en blijft heel de wedstrijd volle bak gaan. Als hij de bal kwijt is, dan ben je nog niet van Steef af. Hij loopt net zo lang met je mee, totdat hij de bal weer terug heeft. En dat op die leeftijd, dat is toch geweldig?”

De stadionspeaker van OJC heeft zich niet speciaal voorbereid op de wedstrijd en spanningen voelt hij al helemaal niet. "Laat maar komen. Je bent als speaker toch afhankelijk van de techniek, dus ik hoop dat dat allemaal goed gaat." Ook over de namen van de tegenstander maakt Sluijters zich geen zorgen. "Die ken ik wel, ja. De moeilijkste is denk ik die van El Khayati, maar dat is een bekende speler. Die naam hoor je zo vaak, dat is niet moeilijk."

Moeilijk

Maar krijgt het OJC-publiek een ultra-enthousiaste Peter Sluijters te horen als OJC scoort? "Nee hoor", lacht de stadionspeaker. "Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven." Dan nog even over het sportieve. Sluijters heeft zin in het mooie potje tegen de eredivisionist, maar schat de kansen van OJC niet hoog in. "We hebben het hier Sparta Rotterdam ook wel eens moeilijk gemaakt. Natuurlijk is er een kans, maar het wordt gewoon heel moeilijk. Daar moet je ook eerlijk in zijn."

OJC Rosmalen speelt vanmiddag om 17.00 uur op het eigen sportcomplex tegen ADO Den Haag.