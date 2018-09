Justitie wil dat Murat K. 18 jaar de cel ingaat voor liquidatie in Tilburg

TILBURG - Justitie heeft woensdag achttien jaar cel geëist tegen de 42-jarige Murat K. voor een liquidatie in de Mahlerstraat in Tilburg.

Het slachtoffer, de 48-jarige Turk Hakki Adnan Yesilkagit, werd op 23 juni 2006 doodgeschoten in zijn auto. De liquidatie gebeurde vlak nadat hij was aangekomen bij zijn huis.

Handgranaat

Murat K. werd in 2015 aangehouden in de gevangenis in Nieuwegein. Hij wordt er ook van verdacht in datzelfde jaar een handgranaat door een raam van een huis aan de Voltastraat in Oosterhout te hebben gegooid.

Op dat moment lagen meerdere gezinsleden in het huis te slapen. Niemand raakte gewond. Wel raakte het huis zwaar beschadigd.