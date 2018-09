Jongeren belagen agenten in supermarkt, politie gebruikt pepperspray en wapenstok [VIDEO]

BREDA - De beelden zijn niet mals. In een video zijn agenten te zien die in een supermarkt in Breda belaagd worden door een groep jongeren. Het filmpje is woensdag door de politie op Facebook gezet. De agenten waren in de supermarkt in winkelcentrum Moerwijk omdat een medewerker was geschopt en geslagen, toen de vlam ineens in de pan sloeg.

Agenten waren in gesprek met de mishandelde supermarktmedewerker, maar de jongeren kwamen de boel verstoren en wilden niet weggaan. Er werd geduwd en getrokken. De groep schold de agenten vervolgens uit en deelde ook nog klappen uit.

Wapenstok

De agenten riepen versterking op en er moesten pepperspray en wapenstok aan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen. Er zijn twee jongens van 18 en 19 jaar opgepakt. Wat hun rol was bij de mishandeling van de supermarktmedewerker is nog onduidelijk. Het incident gebeurde half september, maar het onderzoek is nog in volle gang.

Politievakbond ACP reageert op Twitter op het filmpje. De bond noemt het geweld tegen politiemensen 'bizar en asociaal'.

Elke dag krijgen gemiddeld 25 agenten tijdens hun werk te maken met geweld, blijkt uit landelijke politiecijfers.