Bier en frikandellen in ruime hoeveelheden aanwezig: Excelsior Maassluis is klaar voor PSV

EINDHOVEN/MAASSLUIS - Bier, frikandellen, kroketten en hamburgers. “Alles is in ruime hoeveelheden aanwezig”, zo verzekert voorzitter Gert-Jan Bunt van voetbalvereniging Excelsior Maassluis. Woensdagavond ontvangt zijn club PSV in de eerste ronde van de KNVB-beker. En dus is de club die uitkomt in de Tweede Divisie tot in de puntjes voorbereid op de komst van PSV en zijn fans.

Op de plek waar normaal de fietsenstalling te vinden is, is door de voetbalvereniging uit Maassluis speciaal een groot terras ingericht. “We willen onze gasten zo gastvrij mogelijk ontvangen”, legt Bunt uit in het programma Brabants Bont op Omroep Brabant radio.

Bunt hoopt vooral ‘op een fantastisch feest en een unieke avond voor iedereen’. Maar natuurlijk heeft hij qua resultaat ook een droomscenario in zijn hoofd. “0-0 tot in de laatste minuut, dan een scrimmage voor de goal en dat wij dan juichend van het veld af gaan”, schetst hij zijn droom.

'We mogen dromen'

Maar meer realistisch noemt hij 0-3 als einduitslag. Op de opmerking van de Bont-presentatoren dat PSV dit weekend ook Ajax met die cijfers versloeg, stelt de voorzitter zijn ‘realistische voorspelling’ bij tot 0-10. "Maar we mogen dromen", voegt hij hier heel snel aan toe.

De aftrap woensdagavond in Maassluis is om 18.30 uur.