Proost! Het lekkerste trappistje komt uit Zundert

Zundert 10 is volgens Bier! de beste in zijn soort.

ZUNDERT - Amper een maand geleden gelanceerd en nu al uitgeroepen tot de beste trappist in zijn soort. Zundert Trappist 10 wist bij een blindproeverij van het toonaangevende biermagazine Bier! een eerste plaats te veroveren.

Een bierpanel van Bier! proefde tien bieren met een alcoholpercentage van rond de tien procent. De trappist uit Zundert kwam als beste naar voren. "De Zundert 10 is gewoon een erg mooi bier dat zeker ook bij de consumenten hoge ogen gaat gooien", luidt de conclusie in het biermagazine. Naast de trappist uit Zundert eindigden Rochefort 10 en Bernardus Ambt 12 in de top drie.

De Kievit

Zundert Trappist 10 werd eind augustus gepresenteerd. De roodbruine quadrupel wordt net zoals Zundert Trappist 8 gebrouwen in trappistenbrouwerij De Kievit.

Het klooster startte in 2013 met het brouwen van bier. Het is daarmee één van de twaalf echte trappistenbrouwerijen wereldwijd. Naast De Kievit in Zundert wordt in Nederland trappist gebrouwen in Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot.