Man (44) opgepakt voor reeks branden in Asten en Deurne

ASTEN - De politie heeft woensdagochtend een 44-jarige man uit Deurne aangehouden die wordt verdacht van het aansteken van meerdere branden in Asten dinsdagnacht. Hij wordt ook verdacht van verschillende branden in Deurne eerder dit jaar.

De man werd in Asten opgepakt, aldus een woordvoerder van de politie. "Hij verbleef daar sinds een dag." De verdachte werd door de politie herkend op camerabeelden bij een brand in Asten.

Flinke fik

Afgelopen nacht waren er in Asten op de Jasmijnstraat, Prins Bernhardstraat, Kleefkruid en de Laurierstraat meerdere branden. Onder meer twee auto's, een vouwwagen en een schuur brandden uit. Niemand raakte gewond. "Het was een flinke fik, van alle mensen staat er wel wat in brand", zo zei een van de slachtoffers deze ochtend tegen Omroep Brabant.

Vlak na de branden verspreidde de politie al een signalement van de mogelijke dader. Het zou gaan om een kale man van middelbare leeftijd met een bril.

Verband Deurne

De aangehouden man wordt ook gelinkt aan een reeks branden in Deurne eerder dit jaar. Daar waren sinds april daar zeker twintig branden die vermoedelijk zijn aangestoken. Het onderzoek naar die branden wordt nu samengevoegd met het onderzoek naar de branden in Asten, laat de politiewoordvoerder weten.