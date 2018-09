Ossenaren welkom in stadion TOP Oss om samen stil te staan bij slachtoffers spoordrama

OSS - Op 8 oktober wordt er een besloten bijeenkomst georganiseerd in het Osse theater De Lievekamp voor hulpverleners en andere direct betrokkenen bij het spoordrama. Ossenaren kunnen een registratie van deze bijeenkomst volgen op grote schermen in het stadion van TOP Oss. Dat zei Burgemeester Wobine Buijs woensdagmiddag tegen Omroep Brabant.

De bijeenkomst in De Lievekamp is voornamelijk bedoeld voor hulpverleners en familie van de slachtoffers van het spoordrama. "Het gaat echt om het verwerken van het verdriet", aldus de burgemeester. Ze benadrukt dat Ossenaren, en ook alleen Ossenaren, in het stadion mee kunnen kijken naar de bijeenkomst. "Je wil geen evenement organiseren waar stromen mensen uit het hele land naar Oss moeten komen. Daar heb je hulpverleners voor nodig. Maar dat zijn juist de mensen die het moeten verwerken. Die krijgen dan misschien geen kans om samen te zijn. Dat moet je niet willen."

Tijd om te rouwen

Over de precieze invulling van de bijeenkomst kon de burgemeester nog niks zeggen. "We vinden het heel belangrijk dat de families nu eerst tijd krijgen om te rouwen en afscheid te nemen van de kinderen. En ook bij de slachtoffers in het ziekenhuis te zijn. We willen ze de ruimte geven om in het geweld van goedheid zelf keuzes te maken." Volgens Buijs leeft er bij hulpverleners die in actie kwamen tijdens de tragedie een behoefte om samen te komen. "Iedereen neemt dit moment mee naar huis. Daarom organiseren we wel een samenkomst."





Knuffelzee

Veel Ossenaren kwamen de afgelopen dagen naar de plek des onheils om hun steun te betuigen aan de families van de slachtoffers. Dat leidde tot een enorme bloemen en knuffelzee. Buijs: "Dat is de kracht van Oss, dat samenkomen. Ossenaren zijn doeners. Dat is heel mooi. Maar het gaat verder dan Oss, vanuit heel Nederland " De gemeente zal in ieder geval tot en met 8 oktober zorgen dat de bloemen en knuffels blijven liggen. "Er zullen dagelijks mensen langs lopen om het netjes te houden en te zorgen dat er geen rottende bloemen liggen."

Buijs hoorde van het ongeluk op haar kantoor na een telefoontje van de meldkamer. "Er gaat van alles door je heen. Je weet dat de ouders van die kinderen op weg zijn naar hun werk. Je weet dat er een leidster is die verantwoordelijkheid heeft over deze kinderen die dit overkomt."