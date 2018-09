Groasis met biologisch afbreekbare emmers het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland

STEENBERGEN - Groasis in Steenbergen mag zich een jaar lang het meest innovatieve midden- en kleinbedrijf van Nederland noemen. Het bedrijf maakt speciale biologisch afbreekbare emmers, waarmee bomen en planten in onvruchtbare gebieden kunnen groeien. In Apeldoorn werd het bedrijf woensdagmiddag uitgeroepen als winnaar van de dertiende editie van de MKB Innovatie Top 100, georganiseerd door de gezamenlijke Kamers van Koophandel.

Groasis is in innovatieve kringen al zeer bekend, zeker toen oprichter Pieter Hoff twee jaar geleden door minister Henk Kamp van Economische Zaken werd uitgeroepen tot 'nationaal icoon', samen met chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven.

113 landen

De intelligente emmer, een vierkante bak van gerecycled papier met een speciale coating, wordt eenmalig gevuld met water waarna dit dagelijks, in kleine hoeveelheden, wordt afgegeven aan de wortels van de boom of struik. Inmiddels is het product in 113 landen gepatenteerd en is het mogelijk om wereldwijd onvruchtbare grond weer tot leven te brengen.

Zo gaan Mexicaanse plattelandsfamilies de komende tijd, samen met een investeerder, 75.000 hectare gedegradeerde grond in Baja California productief maken.

IBIS Power uit Eindhoven tweede

De tweede plek op de MKB Innovatie top 100 is voor het Eindhovense IBIS Power met PowerNEST, een innovatie die zes keer meer energie opwekt dan de huidige toepassingen van zonnepanelen op daken van hoge gebouwen. Hiermee kunnen woningen tot 12 verdiepingen hoog volledig van elektriciteit worden voorzien, terwijl dat met de huidige toepassingen van zonnepanelen tot maximaal 3 woonlagen kan.

Het ontwerp wordt kant-en-klaar geleverd en kan in 1 dag op daken worden geplaatst. Het systeem is volledig circulair: oftewel tijdens de levensduur kunnen elementen worden vervangen en zelfs meeverhuizen met bewoners.