Alleen de stekker moet nog in het scoreboard, maar voor de rest is OJC klaar voor ADO Den Haag

ROSMALEN - De vrijwilligers van OJC Rosmalen moesten woensdagochtend al vroeg uit de veren. Later op de middag om vijf uur uur speelt namelijk de plaatselijke trots in de eerste ronde van de KNVB-Beker tegen eredivisionist ADO Den Haag. Het sportcomplex is aangeveegd, het bier staat klaar; heel Rosmalen is gereed voor dé wedstrijd van het jaar. Behalve het scorebord: "We hebben nog een langere stroomkabel nodig, maar dat gaat goed komen."

Heel OJC is druk bezig met de voorbereiding. Veel clubmensen hebben speciaal voor deze wedstrijd een dubbelfunctie. Teammanager Edwin Smolders is daarom voor deze wedstrijd ook perschef. "Geloof het of niet maar we hebben al dertig media-aanvragen binnen. Zelf pers uit Duitsland en Engeland hebben zich aangemeld voor deze wedstrijd."

Eigen beheer

OJC speelt de bekerkraker gewoon op eigen veld. Waar voetbalvereniging Gemert niet op eigen veld tegen Feyenoord mocht spelen (de wedstrijd vindt morgen plaats in het stadion van Helmond Sport), mag de club uit Rosmalen wel op eigen terrein spelen. "Daar zijn we ook heel blij mee", zegt horecamanager Patrick Kivits. "Op deze manier houden we de inkomsten in onze portemonnee", grapt hij.

Fusten bier

Kivits heeft de nodige voorbereidingen getroffen. "We hebben al de nodige fusten bier klaar staan. Ik ben benieuwd of die op gaan." Verder maakt hij zich geen zorgen over de supporters van ADO Den Haag. "Die krijgen een eigen vak en zij hebben eigen stewards bij die voor de veiligheid zorgen. Dat komt wel goed."

Scoreboard

Alle voorbereidingen lijken op rolletjes te verlopen, totdat er toch een kleine kink in de kabel komt. "Het blijkt dat de stroomkabel te kort is om het scorebord aan te sluiten", zegt Stephan van Eeten "We zijn nu op zoek naar een langere snoer maar als bij de aftrap staat het scorebord aan. Zeker weten."