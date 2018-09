Gedupeerden staking Ryanair hebben recht op vergoeding: 'Daar is geen twijfel over'

EINDHOVEN - Wat moet je doen als je vrijdag niet vanaf Eindhoven Airport kunt vliegen omdat piloten van Ryanair staken? Het antwoord is eenvoudig. Of je blijft thuis of je zorgt zelf voor een alternatieve vlucht, trein- of autoreis.

Wie betaalt die extra kosten? Het antwoord op die vraag is even simpel als ingewikkeld. Ryanair moet de schade betalen, maar die maatschappij weigert dat dus je moet daar waarschijnlijk wel voor naar de rechter.

Volgens Remco Kuilman van Aviclaim zal een rechter zonder twijfel claims toewijzen aan passagiers die door de staking van Ryanairpiloten worden getroffen.

Geen sprake van overmacht

Ryanair wijst op voorhand alle claims af, er zou sprake zijn van overmacht. Dat is volgens Kuilman niet aan de orde want de staking is al geruime tijd geleden aangekondigd dus Ryanair heeft tijd genoeg gehad om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Diverse vertegenwoordigers van claimbedrijven bevestigen dat Ryanair een vergoeding moet betalen in het geval het bedrijf invloed heeft op de reden van de vertraging.

Bedrijf heeft invloed

“Er zijn voldoende uitspraken van de rechter waaruit blijkt dat een staking daaronder valt. De directie van Ryanair zit aan de onderhandelingstafel als het gaat over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Als dat personeel gaat staken dan gaat de rechter er van uit dat de directie van het bedrijf daar invloed op heeft”, aldus Kuilman.

De zegsman van Aviclaim zegt dat na een staking van personeel van Transavia de rechter alle claims van gedupeerde passagiers heeft toegewezen. “Er is geen twijfel over, dat zal in het geval van Ryanair ook gebeuren”, aldus Kuilman.

Europees Recht

Ryanair probeert onder de claims uit te komen met het argument dat zij een Ierse luchtvaartmaatschappij is waarvoor de Nederlandse wet niet geldt. Volgens meerdere juristen van claimorganisaties is dat onzin. De claims worden ingediend op basis van het Europees recht en daar heeft de Ierse prijsvechter zich gewoon aan te houden.





Wat krijgt iemand die de dupe is van de staking?

• Bij vluchten tot 1500 kilometer heb je recht op € 250,00 per passagier

• Bij vluchten tussen 1500-3500 kilometer heb je recht op € 400,00 per passagier

• Bij vluchten van meer dan 3500 kilometer (buiten de EU) heb je recht op € 600,00 per passagier