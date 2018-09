Hulplijn Sensoor kan de vraag nauwelijks nog aan: 'Vooral eenzaamheid is een groot thema'

EINDHOVEN - Al meer dan zestig jaar bieden honderden vrijwilligers een 'luisterend oor' aan mensen die de hulplijn Sensoor bellen omdat ze psychisch in de problemen zitten. Vanwege de explosieve groei van het aantal 'vragers' heeft de organisatie nu een schreeuwend tekort aan vrijwilligers. 'Je moet vooral belangstelling hebben voor mensen.'

"Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, dus mensen kunnen ons elk moment van de dag anoniem benaderen," zegt Annemiek Ceelen. Ze is trainer bij Sensoor en een van de weinige beroepskrachten. Ze benadrukt dat de bereikbaarheid van Sensoor een grote kracht is, maar ook gevolgen heeft voor de inzetbaarheid van de vrijwilligers. "Die zijn dag en nacht bereid om zich in te zetten. Daar zijn we hen heel dankbaar voor."

Oprechte interesse

Edwine Rothuizen is één van de 1200 vrijwilligers waarop Sensoor een beroep kan doen. "Ik ben oprecht geinteresseerd in mensen. Wat beweegt hen, hoe zijn ze in deze situatie terechtgekomen?" Eén dagdeel in de week staat ze mensen te woord die naar Sensoor bellen of chatten. Heel vaak is eenzaamheid het thema. "Dan moet je niet alleen denken aan ouderen, er is ook heel veel verborgen eenzaamheid."

Ze noemt een mevrouw die belde omdat ze zich verschrikkelijk ergerde aan de kleinkinderen van haar buurvrouw. "Als je dan doorvraagt blijkt dat die mevrouw heel graag zelf kleinkinderen had gewild en eigenlijk heel eenzaam is." Wat haar diep raakt zijn de chatgesprekken met jongeren die worstelen met eetstoornissen. "Ze kunnen bij niemand terecht. Thuis durven ze het niet te vertellen en hun vriendinnen snappen het niet."

'Ik noem mezelf hoopverlener'

Als vrijwilliger stelt ze voorop dat ze 'zonder oordeel' wil luisteren. "Soms kom je samen in zo'n gesprek tot suggesties, maar ik ben er niet om een oplossing aan te dragen. Wij zijn het luisterend oor." Of, zoals ze het bij voorkeur uitdrukt:" Ik zeg altijd: wij zijn geen hulpverlener, maar hoopverlener."

En ja, natuurlijk is dat meestal zwaar, geeft Edwine toe. "Ik moet ook wel eens een rondje gaan lopen omdat een gesprek mij heel erg heeft aangegrepen. Maar laatst belde er iemand die net vader was geworden en dat graag wilde vertellen."

Zonder oordeel

Sensoor bestaat dit jaar 60 jaar en zit in Brabant in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg en Breda. "Afgelopen jaar kregen we bijna 280-duizend gesprekken binnen, dat waren er 25-duizend meer dan het jaar ervoor," zegt Annemiek Ceelen. "Vanwege die toename hebben we ook veel meer vrijwilligers nodig."

Die vrijwilligers krijgen eerst een intensieve training. Edwine heeft daarin vooral geleerd om 'zonder oordeel' te luisteren. "Luisteren en belangstellend zijn, daar draait het om. Alleen al het feit dat mensen kunnen praten over wat hen dwarszit, dat helpt al."