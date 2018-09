Vermiste verstandelijk beperkte jongen (10) in Loonse en Drunense Duinen is terecht

KAATSHEUVEL - De verstandelijk beperkte jongen (10) die woensdagmiddag werd vermist in de Loonse en Drunense Duinen bij Kaatsheuvel is terecht. Dat meldt de politie.

De jongen werd aan het eind van de middag als vermist opgegeven. De politie begon een zoekactie en kreeg daarbij hulp van een politiehelikopter. Ook werd een Burgernetbericht verspreid waarin mensen werden opgeroepen naar de jongen uit te kijken.

Familie

Rond halfzes meldde de politie dat de vermiste jongen gevonden was. Hij is weer terug bij zijn familie. Vanwege privacy worden geen verdere details over de vermissing bekendgemaakt.