Spelers NAC niet goed genoeg voor Eredivisie? 'Dat excuus is te makkelijk'

BREDA - Een dieptepunt waar hij absoluut niet goed van heeft geslapen. Maar om na de 2-0 bekernederlaag tegen RKC Waalwijk te stellen dat NAC niet goed genoeg is voor de Eredivisie? Nee, dat is veel te makkelijk volgens middenvelder Anouar Kali. "We hebben voldoende kwaliteit."

Dinsdag ging de club uit Breda onverwacht onderuit in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen rivaal RKC Waalwijk die uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. NAC verloor met 2-0. Supporters wachtten de spelers op om verhaal te halen.

Begaan met de club

Volkomen terecht, vindt trainer Mitchell van der Gaag. "Mensen zijn begaan met de club. Dat is maar goed ook, anders zou de club niet leven. Dan moet je de supporters te woord staan, hoe lastig dat ook is. Het hoort erbij en dat hebben we gedaan."

De trainer die vorig jaar nog lof oogstte met Excelsior voordat hij de overstap naar NAC maakte, spreekt over een 'sportieve crisis'. Toch is hij niet van plan het nu helemaal anders te doen.

"Je moet aan je plannen vasthouden, hoe gek dat ook klinkt. Natuurlijk maak je aanpassingen maar je moet wel standvastig zijn. Geloven in wat je doet. Anders wordt het heel lastig voor jezelf als trainer en voor de spelers. Mijn taak is nu de druk zoveel mogelijk van de spelers weg te nemen."

Genoeg kwaliteit

Volgens Van der Gaag heeft de selectie zeker voldoende kwaliteit voor 's Nederlands hoogste voetbalniveau. "De kwaliteit is er, dat hebben we al bij momenten laten zien. Maar op een gegeven moment wordt het een mentaal probleem. We zijn met een proces bezig en nu ondervinden we op de korte termijn problemen. Daar moeten we uitkomen."

Middenvelder Anouar Kali kan het vinden in de woorden van zijn trainer. Dat de supporters de spelers opwachtten, vindt hij volkomen begrijpelijk. "Het is niet bedreigend of eng. Ik heb het vaker meegemaakt. Het is hun goed recht om hier te staan. Het zou wat zijn als er niemand was, dat zou veel erger zijn geweest. Het brengt ons bij wat het betekent om voor een club als NAC te spelen."

Emoties uiten

De spelers zijn met de supporters in gesprek gegaan. Dat verliep volgens Kali goed. "Zij hebben hun emoties geuit en wij hebben dat ook gedaan. Het is nu aan ons om een reactie te geven en ballen te tonen. Het excuus dat we te weinig kwaliteit voor de Eredivisie hebben, is te makkelijk."