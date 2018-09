'Ik probeer met mijn films de natuur bij mensen thuis te brengen', Mark wint Brabant Bokaal

WINTELRE - Mark Kapteijns uit Wintelre kreeg woensdagmiddag plotseling een telefoontje van Wim van de Donk, de Commissaris van de Koning. De natuurfilmer is een van de drie winnaars is van de Brabant Bokaal voor vrijwilligers. "Ik ben super verrast en vereerd", vertelt hij trots. "Het voelt echt als een grote beloning voor mijn werk."

Kapteijns (50) weet waarom hij de prijs krijgt. "Al vanaf mijn dertiende film ik de natuur in Brabant. Ik kom haast overal. Jaar op jaar heb ik steeds korte films gemaakt."

Die films stelt hij beschikbaar, momenteel op de website van zijn werkgever Brabants Landschap. "Niet iedereen heeft de natuur in de buurt. Met mijn films probeer ik de natuur een beetje bij de mensen thuis te brengen", legt hij uit.

Voor zijn video's reist Kapteijns heel Brabant door. "Ik probeer telkens iets te vertellen over het natuurgebied waar ik ben en welke mooie natuurbelevingen daar zijn."

Edelherten

Hij maakt beelden die passen bij het jaargetijde. Deze weken gaat hij daarvoor vroeg uit de veren. "In de vroege ochtend ga ik in Oirschot op zoek naar edelherten. Dit is de bronsttijd, die is eigenlijk net begonnen. In de schemering 's ochtends en 's avonds kun je ze vastleggen, als je geluk hebt."

Om dat geluk wat te helpen, heeft Kapteijns een paar vaste plekken. "Daar heb ik camouflagedoek opgehangen. Een uur voordat het licht wordt, ga ik er zitten wachten tot ze komen." Of de herten ook daadwerkelijk komen opdraven, is niet zeker. "Maar die verrassing maakt het spannend", vindt de filmer.

Per natuurgebied lopen de onderwerpen sterk uiteen. "Soms is het een specht, dan weer een das. Het is maar net waar je mee bezig bent op dat moment. Het is altijd spannend wat je tegenkomt en het wil bovendien niet altijd lukken. Het gaat me om het verhaal dat ik met de film wil vertellen. Of het een vlinder, das of hert is maakt me dan niet zoveel uit. Het hoeft niet eens enorm spectaculair te zijn."

Brabant Bokalen 2018

De Brabant Bokalen zijn prijzen voor Brabanders die zich op een bijzondere manier inzetten voor de cultuur en natuur. Op 3 december worden deze Brabant Bokalen uitgereikt in het provinciehuis.

De andere twee winnaars zijn Ans Buys en Gerard van Esch. Buys zet zich in voor de cultuuragenda in Brabant en vervulde allerlei bestuurlijke functies van culturele instellingen. Van Esch maakte zich jarenlang hard voor het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed, in het bijzonder als het gaat om het spoorwegtracé rondom Den Bosch en de Langstraat.