Drugshandel en witwassen: vijf verdachten opgepakt en tonnen aan contant geld in beslag genomen

BUDEL - De politie heeft woensdagochtend vier mannen en één vrouw opgepakt in Budel, Geldrop en Nuenen. Ze worden verdacht van het witwassen van geld en drugshandel. Agenten namen tonnen aan contant geld en vier auto's in beslag.

De politie viel woensdagochtend eerst binnen bij twee mannen (56 en 58) uit Nuenen. Zij vielen op doordat ze een luxe leven leidden, terwijl ze officieel maar weinig geld verdienden.



In één huis werd een hennepdrogerij gevonden en in het andere huis een lege hennepstekkerij. In totaal vond de politie voor enkele tonnen aan cash geld. Dat geld is in beslag genomen, net als vier auto’s.

Gevaarlijk

In Budel en Geldrop werden twee hennepkwekerijen ontdekt met in totaal zo’n 400 planten. Bij de kwekerij in Budel was volgens de politie sprake van een gevaarlijke situatie omdat er met de stroom geknoeid was. De politie hield daar een man en een vrouw aan. In Geldrop is nog een andere man aangehouden.



Alle verdachten zitten vast en worden verhoord.