Compleet veranderd elftal PSV heeft geen kind aan Excelsior Maassluis en wint met 0-4

EINDHOVEN/MAASSLUIS - PSV heeft met een geheel ander elftal de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis makkelijk gewonnen. De Eindhovenaren gaan met 0-4 naar huis.

Het eindsignaal klinkt. PSV heeft makkelijk gewonnen met 0-4 en bekert dus verder.





Coach Mark van Bommel gooit de opstelling volledig om, met veel nieuwe namen. Dit zijn de elf namen die het moeten gaan doen.





De club uit Maassluis moest zijn locatie flink aanpassen voor de wedstrijd. Op de plek waar normaal de fietsenstalling te vinden is, is door de voetbalvereniging uit Maassluis speciaal een groot terras ingericht. Bier, frikandellen, kroketten en hamburgers. “Alles is in ruime hoeveelheden aanwezig”, zo verzekerde voorzitter Gert-Jan Bunt van voetbalvereniging Excelsior Maassluis.