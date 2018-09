Bekeravontuur voor OJC Rosmalen alweer voorbij, met gemak geklopt door ADO Den Haag

ROSMALEN - OJC Rosmalen is woensdagavond eenvoudig verslagen door ADO Den Haag. De club leed een fikse nederlaag van 6-0. Daarmee is het bekeravontuur voor Rosmalen voorbij.

Al voor de rust was de wedstrijd eigenlijk al beslist. ADO Den Haag leidde de wedstrijd halverwege al met 0-3, dankzij Abdenasser ElKhayati, Tomás Necid en Tom Beugelsdijk. Het geloof was dan ook al snel weg bij OJC.

Ook in de tweede helft regende het doelpunten. Khayati scoorde opnieuw en zorgde in de 59e minuut voor de vierde treffer aan de kant van ADO. Daarna schoten Becker en opnieuw Necid de vijfde en zesde goals binnen.



De fans bleven na afloop hun club ondanks de nederlaag dankbaar. Onder luid applaus verlieten de spelers het veld.