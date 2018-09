Honderd kittens noodgedwongen op straat door tekort aan gastgezinnen: 'Ik voel me machteloos'

EINDHOVEN - Ongeveer honderd kittens in het zuidoosten van onze provincie zwerven noodgedwongen op straat. De gastgezinnen van Stichting Straatkat zitten overvol. "Dit doet pijn."

"We kunnen niets meer doen. Dit is echt niet leuk", weet Olga Schouten, oprichter van de stichting. De nood bij de gastgezinnen is hoog. "We hebben één gezin waar we 21 kittens onder moesten brengen. Dat gaat gewoon niet meer."



Overvol

De vrijwilligers van de stichting willen het aantal zwerfkatten doen afnemen. Ze vangen en castreren verwilderde katten. In gastgezinnen leren de dieren om weer met mensen om te gaan. Als de dieren sociaal genoeg zijn, wordt naar nieuwe baasjes gezocht.

Anders mogen ze na hun castratie op straat verder leven, als ze gezond zijn. Kittens worden nooit op straat gezet. De gastgezinnen zitten nu dus overvol.



Daarom zijn foto's van 31 jonge katten op Facebook gezet. "Als we nieuwe baasjes vinden, is er weer plek voor nieuwe kittens", legt Schouten uit.



'Schatjes'

"Ze zijn er echt aan toe. Ze verdienen het", vertelt Schouten. "Het zijn echt schatjes!" Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de stichting. De vrijwilligers gaan dan kijken of het matcht.