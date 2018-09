Auto slaat over de kop op de A67 bij Liessel

LIESSEL - Een auto is woensdagavond over de kop geslagen op de A67 bij Liessel. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man miste de bocht op de afrit bij Liessel. De auto sloeg daarna over de kop en reed de sloot in. Het ongeval gebeurde rond half acht.



De oprit was een tijdje afgesloten vanwege het ongeluk.