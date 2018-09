Herten spotten in het Groene Woud is razend populair, 'Hier word ik blij van'

LIEMPDE - Op zoek naar herten in natuurgebied het Groene Woud. Het kan dit najaar met het Brabants Landschap. Woensdagavond ging een eerste groep natuurliefhebbers gewapend met verrekijkers en telelenzen op pad onder leiding van een gids.

De groep is nog maar net op pad, of de eerste herten zijn al gespot. Bij een uitkijkpunt zijn in de verte vijf herten te zien. "Je moet geluk hebben", zegt Kees Quinten. De gids van het Brabants Landschap gids heeft zelf drie keer op rij geen hert gezien in het Groene Woud,

Maar deze eerste excursie in de buurt van Liempde is het echt raak. De groep ziet maar liefst twaalf herten. Je moet wel goede ogen of een telelens of verrekijker hebben, want ze staan wel ver weg.

Blij

De mensen die met de excursie meegaan zijn dolenthousiast: "Hier word ik blij van. Ik ben natuurliefhebber en heb lang op de Veluwe gewoond. Daar liepen ze bij wijze van spreken in je achtertuin. Nu zie ik ze ook gewoon hier in Brabant", zegt een vrouw.

Na twee uur wandelen wordt het donker in het Groene Woud en zit de excursie erop. De groep kan voldaan naar huis. Want succes is niet altijd gegarandeerd: "Ik denk dat jullie meer herten hebben gezien vanavond dan anderen deelnemers aan onze excursies", zegt Kees Quinten.

Overigens is de belangstelling om herten te spotten in het Groene Woud enorm. Alle excursies van Brabants Landschap zijn volgeboekt.