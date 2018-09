PSV-doelman Eloy Room weet hoe hij meer speelminuten kan krijgen: 'Ik kan ook in de spits staan'

MAASSLUIS - PSV-doelman Eloy Room mocht eindelijk weer eens onder de lat staan. De doelman hield zijn doel schoon in het met 0-4 gewonnen duel met de amateurs van Excelsior Maassluis in de eerste ronde van de KNVB-beker. “Ik heb niet veel te doen gehad, maar ik heb de nul gehouden.”

PSV-trainer Mark van Bommel stuurde elf andere namen het veld in ten opzichte van de topper van afgelopen weekend tegen Ajax (3-0 winst). De coach ruimde plekken in voor onder meer jeugdspelers Gody Gakpo, Michel Sadilek en Jordan Teze. Ook Eloy Room mocht dus beginnen.

Tekst gaat verder onder de video.

De 29-jarige doelman van Curaçao is blij om weer te keepen. “Ik ben blij dat ik weer 90 minuten heb gekeept. Het maakt me dan niet veel uit dat het een amateurvereniging is, dat heb je vaak in de eerste ronde van de beker.” De doelman heeft gedaan wat hij moest doen en Van Bommel weet wat hij kan. "Ik hoef hem niet te overtuigen. Ik heb al vaker laten zien wat ik kan, dat is niks nieuws voor de trainer.”

Vertrek Zoet

Deze zomer leek het er sterk op dat de eerste doelman van PSV, Jeroen Zoet, zou gaan vertrekken. “Er was wel een kans dat hij zou vertrekken, ja. Maar ik focus me op mezelf. Als het zou gebeuren zouden er meer kansen voor mij komen. Maar het is goed voor de club dat Zoet is gebleven. Ik zal nu gewoon mijn kansen moeten pakken en dan zien we wel”, zegt Room. Sinds deze zomer zijn de regels omtrent de beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie aangescherpt. Daardoor kan Room, die afgelopen seizoen veertien keer in actie kwam in de Eerste Divisie, geen wedstrijden meer spelen voor Jong PSV. “Daar heb ik inderdaad minuten kunnen maken. Ik hoop nu gewoon zoveel mogelijk te keepen in de beker om zo toch nog minuten te maken.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Andere positie?

Als tweede doelman is het logisch dat je minder minuten maakt dan een veldspeler die op de bank zit, maar Room heeft Van Bommel nog niet laten weten dat hij ook beschikbaar is als spits. “Misschien kan ik dat wel een keer aangeven bij de trainer dat ik daar ook kan staan”, aldus een lachende doelman.

Bart Ramselaar mocht ook in de basis beginnen en kreeg zelfs de aanvoerdersband om de arm geschoven. “Ik ben blij dat ik vandaag aanvoerder mocht zijn. We hebben onze taak uitgevoerd en ik ga me niet anders gedragen omdat ik die band heb. Ik ben blij dat we vandaag onze enige doelstelling hebben gehaald.”

Tekst gaat verder onder de video.

Laten zien

Het is voor Ramselaar geen gemakkelijk seizoen. De aanvallend ingestelde middenvelder speelt veel minder dan afgelopen seizoen. Dit zijn dan de wedstrijden waarin hij de kans krijgt van trainer Mark van Bommel en zich moet laten zien. “De minuten die je krijgt moet je benutten. Het maakt me dan niet uit in welke wedstrijd.” Volgens Ramselaar zelf ligt het niet per definitie aan het systeem waardoor hij minder speelt. “Ik kan ook prima uit de voeten in dit systeem, dan is het wel moeilijk om zo weinig te spelen.”