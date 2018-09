Auto slaat over de kop op de A59 bij Made, bestuurder naar ziekenhuis

MADE - Op de A59 is woensdagnacht een auto over de kop geslagen. Dit gebeurde in de buurt van de afslag naar Made. De bestuurder botste op een andere auto die hard remde voor een dier dat over de snelweg liep. Die auto begon te tollen en de bestuurder daarachter kon de auto niet meer ontwijken.

De auto kwam uiteindelijk op zijn wielen in de berm tot stilstand.

Ambulance

De bestuurder van de auto die over de kop sloeg is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de andere auto kwam - net als degene die bij hem in de auto zat - met de schrik vrij.

Een bergingsbedrijf heeft de twee auto's getakeld.