Pieter van den Hoogenband wil chef de mission worden tijdens Olympische Spelen in 2020

EINDHOVEN - Pieter van den Hoogenband wil dolgraag als chef de mission van de Nederlandse sporters fungeren bij de Olympische Spelen van Tokio 2020. De drievoudig olympisch zwemkampioen is in gesprek met sportkoepel NOC*NSF voor deze functie.

“Ik zou het een enorme eer vinden om TeamNL aan te mogen voeren en - met mijn kennis, ervaring en netwerk - sporters, coaches en andere begeleiders te helpen om het beste uit zichzelf én elkaar te halen'', schrijft Van den Hoogenband zijn column in De Telegraaf.

Binnenkort bekend

Begin deze maand liet technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF al weten dat de chef de mission voor Tokio 2020 ‘binnenkort’ bekend wordt. “Ik heb altijd gezegd dat het na de zomer zou gebeuren en daar zitten we nu wel zo ongeveer'', aldus Hendriks, die bij de Spelen van Londen 2012, Sotsji 2014 en Rio 2016 als chef de mission fungeerde. Tijdens de Winterspelen van begin dit jaar in Pyeongchang was Jeroen Bijl hoofd van TeamNL.

Van den Hoogenband staat te trappelen om richting Tokio 2020 als chef de mission aan de slag te gaan. De oud-topzwemmer deed al ervaring op in die rol bij sporttoernooien voor de jeugd. "Of het daadwerkelijk zover komt, is uiteraard aan NOC*NSF'', zegt hij.

'Geen haast'

"We zijn in gesprek en er is geen haast. Ik snap dat men de benoemingsprocedure zorgvuldig moet doorlopen. En ja, natuurlijk kan er dan ook voor een andere kandidaat worden gekozen. Persoonlijk zou ik dat jammer vinden, maar dan ga ik gewoon verder met het verzamelen van verhalen en met mijn onvoorwaardelijke liefde voor de sport te delen met de jeugd van tegenwoordig, nu en later.''