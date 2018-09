'Stiekem hoop ik op lang 0-0', Gemert klaar voor 'topper' tegen Feyenoord

GEMERT - Het is nog ver voor zeven uur in de ochtend als voorzitter Carlo Hazenveld het slot van het sportpark in Gemert opendraait. “Het is een dag waarvan we volop gaan genieten, maar we worden ook geleefd!” VV Gemert staat voor een flinke uitdaging vanavond, de amateurs treffen Feyenoord in het KNVB-bekertoernooi.

“Dit is iets waar je van droomt, een club uit de top drie”, vertelt Hazenveld. Toch is het decor van het historische treffen niet het sportpark van VV Gemert, maar het stadion van Helmond Sport. “We hebben de ratio voorrang gegeven, niet het sentiment. Je moet de veiligheid kunnen garanderen, dat kan hier niet.”





Veertig busritten

Wel wordt er in Gemert verzameld. “Vanuit hier vertrekken veertig busritten naar Helmond en hier komen we ook weer terug."

Hoe mooier het affiche, hoe kleiner de kans op winst. Wat Gemert gaat presteren vanavond? “Je hoopt natuurlijk op een stunt en ik ken mijn spelers en de trainer, die zullen er alles aan doen," vertelt de voorzitter. "Stiekem hoop ik dat het lang 0-0 blijft en dat we zo lang mogelijk mee kunnen doen.”









Realistische materiaalman

Materiaalman Gerrit van de Laar ziet een stunt nog niet zo snel gebeuren: “De topper tegen Groene Ster in de competitie die vind ik belangrijker. De kans is even groot dat PSV wint van Barcelona, als dat wij winnen van Feyenoord.”

Stunt of geen stunt, Gemert zal er wel netjes op staan: “Ik doe samen met mijn vrouw de was, en het ziet er allemaal goed uit!”