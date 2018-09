Kinderen 'uitgehongerd', geschopt en geslagen, vader en moeder opgepakt

BREDA - Een vader en moeder uit Molenschot zouden hun kinderen ernstig hebben verwaarloosd, mishandeld en mogelijk uitgehongerd. De zaak is zo ernstig dat pa en ma al maanden in de cel zitten. Hun zeven kinderen zijn in veiligheid gebracht. Donderdag verschenen de ouders voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Breda.

Op de zitting werd nog weinig bekend over de mishandelingen zelf. Dat komt pas later bij het inhoudelijke proces. Wel zei officier van justitie Lanslots: "Gezien de ernstige toestand waarin de kinderen verkeerden was de kans aanwezig dat ze zouden overlijden." En verder: "De verdachten lieten niemand toe. Dan zou het voor de kinderen zijn afgelopen."

Over het gezin zelf werd wel meer bekend. Vader Hidefumi (40) en moeder Noriko N. (39) waren in februari dit jaar in Molenschot komen wonen. In een gewone buurt. Ze leefden wat teruggetrokken. Na een tijdje gingen er verhalen de ronde doen. Er zou iets niet pluis zijn met het gezin.

Op de vlucht

Ineens verdwenen ze uit het dorp. Volgens ingewijden vertrokken ze met met een camper naar Duitsland. Net voor de grens zouden ze één van hun kinderen hebben achtergelaten op een parkeerplaats. Agenten ontfermden zich over het kind dat geen woord Nederlands sprak.

Intussen was er bij de politie achter de schermen alarm geslagen en keken agenten naar ze uit. Op of rond 20 juni onderschepte de Duitse politie het stel met zes kinderen. Een van de advocaten zegt dat het nog maar de vraag is of ze ook echt zijn 'gevlucht' zoals het OM zegt. Het was nog geen schoolvakantie maar mogelijk hadden ze gewoon verlof, is het verhaal.

Schoppen, slaan en opsluiten

Donderdag verschenen pa en ma voor de rechtbank, bijgestaan door een advocaat en een tolk Japans. Op de tussentijdse zitting kwam naar voren dat vijf van hun kinderen slachtoffer zijn geworden. De jongens en meisjes zijn tussen de zes en twaalf nu.

Officier van justitie Lanslots vertelde waar hun ouders van verdacht worden. Ze zouden de kinderen hebben opgesloten in de slaapkamer en schuur. De officier van justitie ziet dat als vrijheidsberoving. Ook worden ze ervan verdacht dat ze de kinderen hebben geslagen en geschopt. De ouders zitten vast op verdenking van poging tot doodslag. Advocaat Gorsselink die de vader verdedigt, vindt dat 'opmerkelijk'. Want een deskundige zou ondervoeding niet hebben vastgesteld. Hij vroeg dan ook om vrijlating van de vader.

Ouders zelf niet aan het woord

Ook advocaat Gümüs van de moeder vond de beschuldigingen overdreven. Ze had het over een verminderde psychische toestand bij de moeder. Ze kondigde al aan dat de moeder zich bij de komende rechtszaak gaat beroepen op 'psychische overmacht'. "Ze werd zelf mishandeld", volgens haar advocaat. Terwijl de advocaat dat vertelde aan de rechtbank, huilde de moeder stilletjes. Ze kwam broos over. Het is haar derde huwelijk momenteel en in de Japanse cultuur zou dat een grote rol spelen.

Als 'poging tot doodslag' niet bewezen kan worden, zijn de ouders ook officieel beschuldigd van mishandeling en verwaarlozing van hun kroost. Kinderen moesten ver naar school fietsen en zware huishoudelijke taken verrichten. De vader en moeder kwamen donderdag tijdens de zitting zelf niet aan het woord.

Kinderen veilig

Zes kinderen zijn in veiligheid gebracht en herenigd met de familie in Japan, waaronder opa's en oma's. 'Nummer zeven', de jongste (een baby) is ondergebracht bij een pleeggezin in Nederland.

Het onderzoek is intussen afgerond. Alleen de reclassering moet nog rapport uitbrengen over beide verdachten. Op 17 december is er opnieuw een tussentijdse zitting. Tot die tijd blijven vader en moeder in voorarrest zitten. Wanneer het inhoudelijke strafproces begint, is nog niet bekend.