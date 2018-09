Dronken brokkenpiloot rijdt tientallen paaltjes uit de grond en laat zijn nummerbord achter

BREDA - Een dronken automobilist heeft woensdagavond op de Galderseweg in Breda vermoedelijk flink wat ravage veroorzaakt. De 63-jarige Bredanaar zou met een slok op tientallen paaltjes uit de grond hebben gereden. Ook een lantaarnpaal en een verkeersbord raakten beschadigd. De man is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren.

Een andere man zag de ravage op de Galderseweg. In de buurt van de uit de grond gereden paaltjes lag een kentekenplaat. Ook lag er een oliespoor op de weg. De man volgde het spoor en belde de politie.









Het spoor kwam uit bij een huis in Breda waar een zwaar beschadigde auto geparkeerd stond. Na een blaastest door agenten bleek dat de man ruim vier keer meer alcohol in zijn bloed had, dan is toegestaan.

Politiebureau

Hij is meegenomen naar het politiebureau. En wordt verdacht van rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval.