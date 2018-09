Man rijdt 86 kilometer te hard en is rijbewijs 8 maanden kwijt

TILBURG - Je mag er maar 80, maar daar had een 26-jarige man uit Oisterwijk geen boodschap aan. Hij scheurde met 172 kilometer per uur over de Burgemeester Bechtweg in Tilburg. Na correctie was de conclusie van de politie dat de man 86 kilometer per uur te hard had gereden.





Hij moet nu zijn rijbewijs inleveren en krijgt het spreekwoordelijk roze papiertje pas over acht maanden terug.

Op de bewuste weg wordt vaak te hard gereden, reden voor de gemeente om er vanaf 2019 trajectcontrole in te voeren.