Zelf zonder commentaar een taxi naar keuze kiezen? Niet in Breda

BREDA - Zelf een taxi uitkiezen en niet verplicht in de voorste auto stappen? Het is zo eenvoudig nog niet in Breda. Veertig procent van de chauffeurs maakt vervelende opmerkingen als mensen zelf een taxi naar keuze uitkiezen. Ook op andere vlakken gaat het mis. Het is nog niet best gesteld met de Bredase taximarkt, aldus onderzoek. Tijd voor een keurmerk?

Sowieso zijn Bredase taxichauffeurs niet erg gastvrij, constateren de onderzoekers die voor de zomer verschillende steekproeven namen. Bij meer dan de helft van de ritten voelen klanten zich niet welkom op de taxistandplaats. Twintig procent van de ritten werd zelfs geweigerd, soms werden klanten dan doorverwezen naar een andere taxi.

Niet galant

Een chauffeur die galant de deur openhoudt en je koffer aanpakt? Vaak niet in Breda. Er werd vrijwel niet geholpen met in-en uitstappen en de helft van de chauffeurs hielp niet met de bagage. En de chauffeurs rijden ook niet best, tijdens bijna de helft van de ritten (46%) maakte de chauffeurs verkeersovertredingen.

Ook kwamen bij de gemeente klachten binnen van intimidatie of grof taalgebruik door chauffeurs, omrijden en korte ritten die alleen mogelijk waren tegen een veel te hoge prijs. De situatie voor klanten wordt er niet beter op bij evenementen of uitval in het openbaar vervoer, constateren de onderzoekers.

De gemeente Breda wil nu een kwaliteitskeurmerk invoeren, de gemeenteraad praat er vanavond over.