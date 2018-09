Wel of geen vluchten vrijdag? Onduidelijkheid voor Ryanair-passagiers: 'Maak vast een plan B!'

EINDHOVEN - De vluchten van Ryanair gaan vrijdag gewoon door, zegt Eindhoven Airport. Diezelfde boodschap is ook te lezen op de site van Ryanair. Aan de andere kant zegt de vakbond voor piloten en cabinepersoneel dat er massaal gestaakt wordt vrijdag en er dus niet gevlogen wordt door de budgetmaatschappij.

De chaos is compleet met deze tegenstrijdige berichten. Wie moet je als reiziger geloven. Eindhoven Airport heeft geen annuleringen gekregen van Ryanair en moet er dus vanuit gaan dat de vluchten vrijdag doorgaan. De vakbond zegt dat de stakingsbereidheid onderzocht is en dat er vrijdag niet gewerkt wordt door piloten en cabinepersoneel, dus dat er niet gevlogen kan worden.







"Er zijn twee scenario's denkbaar", zegt FNV woordvoerder Asmae Hajjari. Zij vertegenwoordigt het cabinepersoneel van Ryanair. "In het eerste scenario huurt Ryanair personeel in zodat de vluchten alsnog doorgaan. Deze zogenaamde stakingsbrekers werden bij de laatste staking op 10 augustus ook ingezet. Het verschil is nu dat dit wettelijk niet is toegestaan omdat de staking op tijd is aangekondigd. Ryanair zou dan gokken op een boete."

"In het tweede scenario wordt het morgen chaos op de luchthavens waar Ryanair vliegt. Boze reizigers krijgen dan van Ryanair te horen dat ze vooral boos moeten worden op de stakers die onnodig het werk neerleggen. "





Uit reacties op social media lijkt de kans groot dat de budgetmaatschappij voor de tweede optie gaat. Op klachten in andere Europese landen wijst de vliegmaatschappij ook naar anderen die de chaos en vertragingen veroorzaken.

Het wijzen naar de stakers valt niet goed bij de reizigers die hun reis zien stranden of moeten omboeken.





Wat moet je nou doen als je morgen een met Ryanair zou vliegen van Eindhoven Airport? De FNV adviseert te bellen met Ryanair. Hou er serieus rekening mee dat de vlucht niet doorgaat en bedenk zelf vast een plan B.