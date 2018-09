Bejaard slachtoffer (77) van doorrijder overleden na ongeluk in Tilburg

TILBURG - Een 77-jarige vrouw die dinsdag zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk in Tilburg, is woensdagnacht in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie. De vrouw liep met haar rollator in de buurt van de Beneluxlaan, toen ze werd aangereden door een 19-jarige man. Hij reed door en meldde zich na een halfuur op het politiebureau.

Het ongeluk gebeurde dinsdagavond rond kwart voor tien. De vrouw werd na de aanrijding in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De politie verwacht nog enige tijd nodig te hebben voor het onderzoek.

LEES OOK: Vrouw met rollator zwaargewond na ongeluk in Tilburg, doorgereden bestuurder (19) zit nog vast

Eerder liet de politie weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de man onder invloed van alcohol was. Er is een voorlopige speekseltest afgenomen om te kijken of de man onder invloed was van verdovende middelen. De uitkomst daarvan is pas over enkele weken bekend. Het rijbewijs van de automobilist is ingenomen. De man zit nog vast.