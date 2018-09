En dan ligt er ineens een flink betonblok voor je oprit

HEESCH - Annemieke Boellaard, fractievoorzitter van D66 in Bernheze, keek even vreemd op toen er ineens een betonblok voor de oprit van haar huis lag. “We wisten niet dat die er überhaupt zou komen”, vertelt ze. De oprit af- en oprijden met de auto is nu een hele uitdaging geworden.

De zogenaamde jumboblok ligt er sinds een dag of twee. “We kunnen nog wel de oprit af, maar moeten wel erg uitkijken om er niet bovenop te rijden”, vertelt de fractievoorzitter. Maar het zorgt wel voor een potentieel gevaarlijke situatie: “De oprit oprijden vanuit het dorp gaat niet meer in één keer. Dan moet je eerst op de weg nog een keer achteruit rijden en dat in een bocht.”

Gemeente?

De fractievoorzitter nam contact op met de gemeente en wordt nog teruggebeld over een eventuele verplaatsing van het logge ding. “Ik snap best dat er iets moet staan, maar hopelijk wordt hij een paar meter opgeschoven."