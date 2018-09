Bijna 150 waarschuwingen voor scooteren in binnenstad Roosendaal

ROOSENDAAL - Met een scooter langs de cafés op de Oude Markt in Roosendaal scheuren? Dat is tegenwoordig alleen nog maar weggelegd voor mensen met een ontheffing. Voor alle andere scooterrijders zijn de Bloemenmarkt, de Oude Markt en een deel van de Raadhuisstraat verboden gebied.

Op 17 september gingen de camera’s in de Roosendaalse binnenstad aan, in negen dagen tijd werden 147 waarschuwingen uitgedeeld. Na 15 oktober wordt niet meer gewaarschuwd, dan volgt een boete van 95 euro.

Roosendaal is de eerste stad in Nederland die delen van het centrum helemaal afsluit voor scooters. Horecaondernemers, binnenstadbewoners en winkeliers waren het beu dat de vaak opgevoerde brommers en scooters zigzaggend tussen het publiek doorreden of veel decibellen produceerden.

“Het moest gastvrijer worden.”, zei de wethouder eerder. Voorheen was het een kat-en muisspel tussen scooterrijders en handhavers. Als de bestuurders een BOA zagen, keerden ze om. “Nu gaat iedereen op de bon. Speciale camera’s registreren de kentekens. We kijken dan handmatig of de scooterbezitter op zijn voertuig rijdt of ernaast loopt,” vertelt een woordvoerder. Wordt er gereden en is er geen ontheffing, dan volgt een boete

Er zijn slechts dertig ontheffingen aangevraagd. “Dat komt ook doordat we daarvoor geld vragen, mensen kiezen er dan soms voor om een klein stukje te lopen.”

Op termijn komen er ook camera’s op de Nieuwe Markt, dan is het grootste deel van het centrum scootervrij.