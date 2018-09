Stalker verkracht vrouw en dreigt Kinderbescherming op slachtoffer af te sturen: drie jaar cel

EINDHOVEN - Een 25-jarige Eindhovenaar heeft drie jaar celstraf en tbs met voorwaarden opgelegd gekregen voor onder meer verkrachting, aanranding en stalking. Hij verkrachtte een vrouw uit Apeldoorn en zette haar onder druk om naaktfoto’s en filmpjes van zichzelf op te sturen. Ook mishandelde hij zijn vriendin.

De man verkrachtte de Apeldoornse twee keer. Hij chanteerde haar door te zeggen dat hij de Raad voor de Kinderbescherming zou benaderen, zodat haar twee jonge kinderen bij haar weggehaald zouden worden. Ook stuurde hij haar over een lange periode veel berichtjes waarin hij om de naaktbeelden vroeg.



Persoonlijkheidsstoornis

De man is onderzocht door een psycholoog en psychiater. Het blijkt dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een lage intelligentie heeft. De man moet daarom klinisch behandeld worden. Dit houdt de tbs met voorwaarden in.



De Eindhovenaar moet de vrouw uit Apeldoorn ook een schadevergoeding betalen van ruim 7000 euro. Ook heeft hij een contactverbod gekregen.