Booming Brabant stopt en wordt I AM Booming, vanaf donderdag 4 oktober op tv

I AM Booming op zoek naar de mens achter de ondernemer

EINDHOVEN - Booming Brabant stopt. Donderdagavond was de allerlaatste uitzending te zien op tv. Maar goed nieuws voor de liefhebbers van het tv-programma voor ondernemend Brabant. Op donderdag 4 oktober komt daar het gloednieuwe en spraakmakende programma I AM Booming voor in de plaats.

In het programma verlaat presentatrice Anne-Marie Fokkens de studio en gaat op bezoek bij ondernemers. Met een vlogcamera in de aanslag belicht ze het ondernemerschap van de andere kant. Wat maakt de ondernemer zo bijzonder? Hoe wonen en leven ondernemers? En wat voor invloed heeft dat op hun manier van zakendoen?

Kijken dus vanaf donderdag 4 oktober!